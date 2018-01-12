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Общество

Обещала мэрия, обещает правительство: ждем 350 новых автобусов для Бишкека

Правительство намерено закупить 356 пассажирских автобусов для Бишкека. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев.

По его словам, правительство ведет усиленную работу по обеспечению дорожной безопасности на улицах городов и других населенных пунктов.

Аскарбек Шадиев высказался о том, что нужно принимать самые жесткие меры в отношении инспекторов ГУОБДД, берущих взятки у водителей-нарушителей ПДД.

«Мы закупим автобусы, которые будут работать на газе. Надеемся, горожане перейдут на общественный транспорт. Это будет хорошо и для экологии города», — сказал Аскарбек Шадиев.

О приобретении автобусного парка для Бишкека ранее говорили и на сессии столичных депутатов.  Они предлагали начать выпускать ценные бумаги для покупки автобусов.

Ранее сообщалось, что Бишкек ожидает получить 50 новых троллейбусов, в связи с этим планируют открыть три новых маршрута.  
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