В Бишкеке хотят выпускать ценные бумаги для покупки автобусов

В Бишкеке намерены начать выпускать ценные бумаги для покупки автобусов. Вопрос рассмотрели сегодня на очередной сессии горкенеша.
В мэрии отметили сложную ситуацию в сфере общественного транспорта из-за острой нехватки безопасного и комфортного подвижного состава. Сегодня обеспеченность столицы автобусами и троллейбусами составляет чуть более 20 процентов от необходимости.
С учетом этого мэрия города рассматривает вопрос увеличения парка подвижного состава большой и средней вместимости для поэтапного замещения частных бусов. На первом этапе предлагается приобрести 320-350 автобусов.
Ежедневно для обслуживания десяти городских маршрутов выходит не более 120 муниципальных автобусов. Основная доля рынка перевозок приходится на микроавтобусы частных перевозчиков.
С учетом требований действующего законодательства выработана схема предоставления кредитных средств посредством выкупа частной эмиссии муниципальных ценных бумаг.