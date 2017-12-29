Три новых троллейбусных маршрута откроют в Бишкеке

Бишкек ожидает получить 50 новых троллейбусов, в связи с этим планируют открыть три новых маршрута. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор БТУ Артур Омурзаков.

По его словам, первая поставка ожидается в феврале. «Новые линии сейчас обсуждаются, после Нового года поставим точку. Остальные маршруты будем доукомплектовывать. Работаем над вопросом привлечения водителей, сотрудничаем с профлицеем № 20. К сожалению, пока повышать зарплату не планируется. Средняя зарплата водителей — 17-18 тысяч сомов», — сказал Артур Омурзаков.

Отметим, несколько дней назад в Бишкеке открыли надземный переход на улице Шабдана Баатыра. В соцсетях горожане задались вопросом, почему переход находится под троллейбусными линиями.

«Линии проходят под переходом, а не над ним, — заверил Артур Омурзаков. — Там раньше проходил троллейбусный маршрут № 15, он связывал микрорайоны «Аламедин-1» и «Асанбай». Возобновление этого маршрута в планах есть, сейчас подсчитываем пассажиропоток. Линия туда нужна, там у нас второй парк».