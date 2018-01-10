Умер артист Михаил Державин

Михаил Державин, советский и российский актер театра и кино, актер Московского театра сатиры, умер в возрасте 81 года, сообщило издание meduza.io со ссылкой на РИА «Новости» и представителей Театра сатиры.

Народный артист России Михаил Державин скончался «после продолжительной тяжелой болезни», сказали представители театра, не став уточнять подробности.

Актер сыграл десятки ролей в театре и кино, много лет исполнял роль пана Ведущего в знаменитой программе «Кабачок 13 стульев», также выступал в популярном дуэте с Александром Ширвиндтом.