ГП «Кыргызкомур» потребовались бильярдные и теннисные столы

Госпредприятию «Кыргызкомур» потребовались бильярдные и теннисные столы. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, филиал «Кара-Кече» планирует потратить на это 209,7 тысячи сомов. Поставят столы на предприятиях в Джумгальском районе Нарынской области на центральном разрезе.

В настоящее время на карьере в Кара-Кече работают четыре предприятия в две смены. Ежедневно добывается 4,5-5 тысяч тонн угля.

Для работников предприятия открыты столовая и мечеть, построен шахтерский городок с местами ночевок для водителей и работников, установлена сотовая связь. В планах — постройка бани и прачечной. Работники ГП ежедневно получают молоко за работу в условиях высокогорья.

«Чем лучше будут условия для работы, тем ответственней отнесутся сотрудники к своим обязанностям», — говорил ранее и.о. главы ГП «Кыргызкомур» Надырбек Бекжанов.