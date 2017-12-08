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Экономика

В Кыргызстане чиновники думают, как снизить цену на местный уголь

В Кыргызстане чиновники задумались, как снизить цену на местный уголь. Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

В настоящее время на карьере в Кара-Кече работают четыре предприятия в две смены. Ежедневно добывается 4,5-5 тысяч тонн угля. При въезде установлен контрольно-пропускной пункт, охраняемый милицией. Водитель получает номер очередности, затем после загрузки взвешивается на электронных весах, а после на контрольных весах возле КПП.

«Главная задача — обеспечить Кыргызстан отечественным углем. Проблемы на кыргызко-казахской границе, когда в течение почти двух месяцев к нам не поступал уголь из соседней страны, показали, что мы спокойно можем прожить без импортного топлива. Им население обеспечили местные угольщики. Дефицита угля не было, хотя некоторое время наблюдался спекулятивный рост цен», — отметил глава ГКПЭН Улан Рыскулов.

По его словам, нужно снижать себестоимость местного угля. Стоимость казахского угля составляет около $30 за тонну, так как его напрямую доставляют по железной дороге. Стоимость кара-кечинского угля приближается к $50, потому что его транспортируют на машинах. Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан будет способствовать снижению цены на топливо, считают в комитете.
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