Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 января солнечно и без осадков. Воздух прогреется от −3 градусов до +8. День увеличился до 9 часов 15 минут: восход Солнца в 8.31, заход в 17.46.
Личности, которые меняли мир
Родился Турабай Кулатов
В 1908 году в селе Кызыл-Булак (ныне Ноокатский район) родился государственный и партийный деятель Турабай Кулатов.
В 1938-1945 годах — председатель Совета народных комиссаров Киргизской ССР.
В 1945-1978 годах — председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
С 1978-го на пенсии. Умер во Фрунзе в 1984 году.
Памятные даты
Учреждено почетное звание «Заслуженный артист Киргизской ССР»
Учреждено 10 января 1939 года. Присваивалось Президиумом Верховного Совета Киргизской ССР.
Первыми награжденными были ведущие артисты Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура Розияхон Муминова, Абдулла Файзуллаев и тромбонист Николай Алексеев.
Последними награжденными в 1990 году были ведущие артисты Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура Нигорой Расулжонова, Умаржон Мамиров, Режаббой Тожибоев, Махмуджон Рахматов и флейтист Кайыпбек Айтыгулов.
Учреждено почетное звание «Народный артист Киргизской ССР»
Учреждено в тот же день, в 1939-м. Присваивалось Президиумом Верховного Совета Киргизской ССР выдающимся деятелям искусства. Следующей степенью признания было присвоение звания «Народный артист СССР».
Первым награжденным стал актер Аширалы Боталиев.
Последними награжденными стали в 1988 году Толибжон Бадинов и Айтаджи Шабданова — артисты Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура.
У кого намечаются тои
10 января 1972 года (46 лет) родился начальник ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов.
Окончил Бишкекский государственный университет и Академию МВД КР. В 1994 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Ленинского РУВД Бишкека, 10-го Главного управления Министерства внутренних дел КР, УВД Первомайского района, заместителем начальника ГУВД столицы.
Куда сходить
Культура
— В этнокомплексе «Супара Чункурчак» открыт сезон сноутюбинга.
Сноутюбинг — это спуск со склона небольшой крутизны на неуправляемых санках-ватрушках с резиновой камерой внутри. Эта зимняя забава стала модной альтернативой катания на санках, которая очень нравится не только детям, но и взрослым. По сравнению с обычными, «жесткими» санками сноутюбинг менее травмоопасен, так как ватрушка мягкая и сделана из резины.
— В «Галерее М» продолжается выставка «Зимнее настроение».
На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.
— В 18.00 в Кыргызской шахматной академии состоится вечер поэзии.
«Сила пера способна переворачивать сознание миллионов сердец и зажигать огонь любви. Мы собираемся с теми, кто любит поэзию и красивую музыку, романсы», — отметили организаторы.
— В 18.30 в ololohaus арт-среда: Загадочные города древности.
Айна Молдохматова расскажет о формировании жилищ и поселений человека. Вы узнаете о типах конструкций, загадочных городах древности: Мохенджо-Даро, Мачу-Пикчу и других. Все это в интерактивном формате. Регистрация по ссылке.
— В 18.30 в мастерской ARDA пройдет курс росписи посуды для начинающих.
Этот курс для тех, кто всю жизнь мечтал научиться росписи. Стоимость — 1000 сомов за три урока. Занятия по средам. Все материалы предоставляет студия.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Это будет интересно журналистам и экспертам
— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание парламента;
— 13.00, АКИpress — пресс-конференция «Адвокаты Жумабеков М., Тезекбаева Д.: Нарушение Уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела по наркотикам судом Ысык-Атинского района».
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