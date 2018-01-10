Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 января солнечно и без осадков. Воздух прогреется от −3 градусов до +8. День увеличился до 9 часов 15 минут: восход Солнца в 8.31, заход в 17.46.

Личности, которые меняли мир

Родился Турабай Кулатов

Фото Foto.kg. Турабай Кулатов

В 1908 году в селе Кызыл-Булак (ныне Ноокатский район) родился государственный и партийный деятель Турабай Кулатов.

В 1938-1945 годах — председатель Совета народных комиссаров Киргизской ССР.

В 1945-1978 годах — председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.

С 1978-го на пенсии. Умер во Фрунзе в 1984 году.

Памятные даты

Учреждено почетное звание «Заслуженный артист Киргизской ССР»

Учреждено 10 января 1939 года. Присваивалось Президиумом Верховного Совета Киргизской ССР.

Первыми награжденными были ведущие артисты Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура Розияхон Муминова, Абдулла Файзуллаев и тромбонист Николай Алексеев.

Фото из Интернета. Розияхон Муминова

Последними награжденными в 1990 году были ведущие артисты Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура Нигорой Расулжонова, Умаржон Мамиров, Режаббой Тожибоев, Махмуджон Рахматов и флейтист Кайыпбек Айтыгулов.

Учреждено почетное звание «Народный артист Киргизской ССР»

Учреждено в тот же день, в 1939-м. Присваивалось Президиумом Верховного Совета Киргизской ССР выдающимся деятелям искусства. Следующей степенью признания было присвоение звания «Народный артист СССР».

Первым награжденным стал актер Аширалы Боталиев.

Фото из Интернета. Аширалы Боталиев

Последними награжденными стали в 1988 году Толибжон Бадинов и Айтаджи Шабданова — артисты Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура.

У кого намечаются тои

10 января 1972 года (46 лет) родился начальник ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов.

Фото из Интернета . Сталбек Рахманов

Окончил Бишкекский государственный университет и Академию МВД КР. В 1994 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного уголовного розыска. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Ленинского РУВД Бишкека, 10-го Главного управления Министерства внутренних дел КР, УВД Первомайского района, заместителем начальника ГУВД столицы.

Куда сходить

Культура

— В этнокомплексе «Супара Чункурчак» открыт сезон сноутюбинга.

Сноутюбинг — это спуск со склона небольшой крутизны на неуправляемых санках-ватрушках с резиновой камерой внутри. Эта зимняя забава стала модной альтернативой катания на санках, которая очень нравится не только детям, но и взрослым. По сравнению с обычными, «жесткими» санками сноутюбинг менее травмоопасен, так как ватрушка мягкая и сделана из резины.

— В «Галерее М» продолжается выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 18.00 в Кыргызской шахматной академии состоится вечер поэзии.

«Сила пера способна переворачивать сознание миллионов сердец и зажигать огонь любви. Мы собираемся с теми, кто любит поэзию и красивую музыку, романсы», — отметили организаторы.

— В 18.30 в ololohaus арт-среда: Загадочные города древности.

Айна Молдохматова расскажет о формировании жилищ и поселений человека. Вы узнаете о типах конструкций, загадочных городах древности: Мохенджо-Даро, Мачу-Пикчу и других. Все это в интерактивном формате. Регистрация по ссылке.

— В 18.30 в мастерской ARDA пройдет курс росписи посуды для начинающих.

Этот курс для тех, кто всю жизнь мечтал научиться росписи. Стоимость — 1000 сомов за три урока. Занятия по средам. Все материалы предоставляет студия.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание парламента;

— 13.00, АКИpress — пресс-конференция «Адвокаты Жумабеков М., Тезекбаева Д.: Нарушение Уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела по наркотикам судом Ысык-Атинского района».

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