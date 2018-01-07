Афиша на неделю: 8-12 января

22 декабря — 22 января. Выставка «Зимнее настроение»

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

«Галерея М».

8-10 января. Новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник»

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиски несметных сокровищ.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00, 13.00, 15.00.

8 января. Кинопоказ

Вас ждет хороший экран, отличный звук и приятная дружеская атмосфера. Какой фильм будет показан, уточняйте по телефону 0703111122.

Адрес: проспект Чуй, 110.

9 января. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

10 января. Арт-среда: Загадочные города древности

Айна Молдохматова расскажет о формировании жилищ и поселений человека. Вы узнаете о типах конструкций, загадочных городах древности: Мохенджо-Даро, Мачу-Пикчу и других. Все это в интерактивном формате. Регистрация по ссылке.

ololohaus, 18.30.



11 января. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

11 января. Семинар «Причины и процесс возникновения болезней»

В стоимость входит и чаепитие травяных чаев. Регистрация по телефонам: 0550020908, 0778444444.

Кафе «Экодемия», 18 00.

11 января. Кинопремьеры

«Кто наш папа, чувак?» (комедия). Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

«Все только начинается» (комедия). Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном.

«Большая игра» (драма). Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

«Сламбер: Лабиринты сна» (ужасы). Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Чтобы спасти людей от этого зла, ей придется встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют ее всю жизнь.

«Бойся своих желаний» (ужасы). Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?

12 января. Балет «Щелкунчик»

В работе над новогодним балетом участвовали более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания трехмерного светового шоу был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.30.

12 января. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. Во время репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и обращаются к актерам с просьбой прервать репетицию, разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.