Фильм «Ночная авария» включен в основной конкурс кинофестиваля в Дакке

С 12 по 20 января в Дакке (Бангладеш) пройдет XVI Международный кинофестиваль (МКФ). Фильм кыргызского кинорежиссера Темира Бирназарова «Ночная авария» («Тунку кырсык») включен в основную конкурсную программу. Об этом сообщили в Департаменте кинематографии Кыргызстана.

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Кроме картины «Ночная авария» — победителя МКФ «Темные ночи» в Таллине, в основной конкурс включена лучшая турецкая картина 2017 года DAHA («Больше»).

Кроме того, в программу вошли сразу несколько иранских фильмов, лента афганского режиссера Ройи Садат «Письмо президенту», индийский фильм «Любовь и Шукла» Джатлы Сиддартхи, который недавно стал обладателем приза НЕТПАК на МКФ в Индонезии.

Уточняется: традиционный девиз фестиваля — «Лучший фильм, лучшая аудитория, лучшее сообщество». В рамках МКФ пройдет первая Ассамблея кинокритиков Азии, организатором которой является Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ). Представитель Кыргызстана Гульбара Толомушова также будет работать в жюри ФИПРЕССИ и оценивать фильмы из Бангладеш.

Фото Департамента кинематографии Кыргызстана. Кадр из фильма «Ночная авария»

Отметим, главный герой фильма — одинокий и озлобленный старик, который выхаживает раненую девушку, подобранную им ночью на проселочной дороге. Постепенно старик влюбляется в нее. «Тунку кырсык» снят по мотивам произведений Талипа Ибраимова из сборника «Старик и ангел».