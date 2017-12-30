Суд Исаева. Адвокату подсудимого вынесли частное определение

На судебном процессе по делу экс-мэра Токмака, депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева его адвокату Сергею Слесареву суд вынес частное определение.

Причина неявка адвоката на судебное заседание.

Напомним, вчера на заседании он отказался явиться на процесс в субботу перед Новым годом, так как этот день объявлен рабочим только для госслужащих. Адвокатура к госучреждениям не относится.

Сегодня оба адвоката Канатбека Исаева — Сергей Слесарев и Бакыт Осмоналиев — на процесс для выступления в прениях не явились. Подсудимому назначили государственного адвоката.