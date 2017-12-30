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Общество

Суд Исаева. Адвокаты не явились на прения

На судебный процесс по делу экс-мэра города Токмака Канатбека Исаева и других в Первомайский районный суд Бишкека для выступления в прениях сторон не явились адвокаты Бакыт Осмоналиев и Сергей Слесарев.

Вчера юристы заявили, что не готовы к прениям, так как в СИЗО, где содержится Канатбек Исаев, не дают занести ноутбук, чтобы ознакомить подсудимого с материалами дела. Адвокаты попросили время на подготовку к прениям. Судья Абдуразак Боромбаев перенес заседание на сегодня.

Как выяснилось, Сергей Слесарев отказался работать в субботу накануне Нового года. Бакыт Осмоналиев сообщил, что болен.

Подсудимый Канатбек Исаев заявил ходатайство об отказе от государственного адвоката, назначенного судом.

«Государственный защитник назначается по поручению или согласию подозреваемого. Я согласия не давал. Прошу освободить адвоката Туманова от дальнейшего участия в моем деле. Суд может только предложить защиту подозреваемому» , - сказал Канатбек Исаев.

Гособвинители попросили судью не удовлетворять ходатайство. По их мнению, адвокаты умышленно не приходят, затягивая и бойкотируя процесс.

Нам необходимо тщательно подготовиться. Здесь ведь не только моя судьба решается, но и других людей.

Канатбек Исаев

«Почему другие адвокаты являются вовремя? Ваши защитники сами нарушают права других подсудимых. Я знал, что они будут создавать препятствия процессу, поэтому назначил госадвоката. Ваше заявление остается без удовлетворения», — заявил судья и предоставил слово государственному защитнику.

Последний отметил, что не готов в полной мере к выступлению в прениях, так как подсудимый категорически отказывается с ним разговаривать. Он предложил с согласия подсудимого позволить выступить кому-нибудь из адвокатов других подсудимых, которые участвуют в процессе.

Судья объявил перерыв, чтобы связаться с адвокатами Исаева, и предупредил подсудимых и их адвокатов, чтобы они готовились к последнему слову.

Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центтр Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.
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