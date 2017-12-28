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Общество

Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышен в 2-3 раза

Фото «Хабар 24». Смог над Бишкеком становится привычным явлением

По данным Кыргызгидромета, за последние месяцы уровень загрязнения атмосферного воздуха в Бишкеке превышает предельную допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ в 2-3 раза. Такие данные представлены в ответе на запрос депутата парламента Дастана Бекешева.

В частности, среднемесячное содержание диоксида азота превышает ПДК в 2,2 раза, формальдегида в 3,6, оксида азота — в 1,8 раза.

В центральной части города загрязнение оставалось выше средних значений по городу.

За концентрацией оксидов углерода не наблюдают с 2000-х из-за выхода оборудования из строя и отсутствия газоанализаторов.

«По генплану дороги Бишкека рассчитаны на 40-45 тысяч автомобилей, но сегодня на них выезжают около 500 тысяч машин. В настоящее время разрабатывается концепция низкоуглеродного развития Кыргызстана до 2020 года», — говорится в ответе чиновников. 

Отметим,  активисты проводят альтернативное исследование качества воздуха в Бишкеке. По их данным, ситуация в столице Кыргызстана иногда хуже, чем в Пекине (КНР).
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