Местами хуже, чем в Пекине. Чем дышат бишкекчане?

Общественное объединение «МувГрин» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» проводит исследование качества воздуха в Бишкеке.

Как рассказала ИА «24.kg» директор ОО «МувГрин» Мария Колесникова, в столице установили три датчика: на Московской/Эркиндик, Киевской/Тыныстанова и в Ботсаду по улице Горького. Последний временно не работает, поскольку там полторы недели назад отключили электричество. Эти приборы отображают концентрацию твердых частиц.

«Почему именно их? Эти частицы вызывают легочные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. По данным ВОЗ, в мире несколько миллионов людей ежегодно умирают преждевременно именно из-за загрязнения воздуха. Мы разработали мобильное приложение Aba.kg. Любой желающий в режиме реального времени может посмотреть данные с оценкой загрязнения воздуха с трех точек за сутки или неделю», — сказала Мария Колесникова.

Активисты проанализируют данные и представят их широкой общественности в феврале 2018 года.

По датчикам мы видим превышение загрязнения воздуха. Стало холоднее, заработали котельные, плюс с деревьев листва облетела. Но основным загрязнителем (80 процентов) являются, конечно, автомобили. Мария Колесникова

«Мы не предлагаем готовых решений, но планируем разработать рекомендации для городских служб. Ситуацию нужно менять. В городе проживает большое количество людей, и тех парков, которые есть, недостаточно. К группе чувствительных относятся дети, пожилые, аллергики и астматики», — добавила она.

Директор ОО отметила, что датчики до установки использовали в замерах показателей на дорогах.

Особенно после маршруток, работающих на дизельном топливе, показатели на датчике просто взлетали.

«Однажды на нас вышла девушка, которая прожила в Пекине три года, где купила датчик по замеру твердых частиц. Когда она приехала сюда (она живет на Боконбаева/Молодой Гвардии), тоже делала замеры, говорит, что иногда в это время года у нас уровень загрязнения даже выше, чем в Пекине», — сообщила она.

«Мы никого не пугаем, но хотим улучшить ситуацию, чтобы общественный транспорт развивался, люди более ответственно относились к своим автомобилям, устанавливали фильтры и так далее», — резюмировала Мария Колесникова.