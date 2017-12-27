Из-за временного закрытия проезда по автодороге Бишкек — Ош там образовалась очередь из более чем одной тысячи машин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, на 15.40 на посту «Сосновка» Жайылского района Чуйской области скопилось 120 большегрузных машин и 225 легковых. На посту «Арал» Токтогульского района Джалал-Абадской области стоят 500 фур и 200 легковушек.

Отмечается, что на перевале Тоо-Ашуу снегопад прекратился.

«На месте скопления машин водители могут попить горячий чай и согреться. На пунктах пропуска «Сосновка» и «Арал» автодороги Бишкек — Ош открыли пункты для обогрева», — прокомментировали в МЧС.