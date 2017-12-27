Дорогу Бишкек — Ош временно закрыли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Уточняется, что такие меры приняты в связи с неустойчивой погодой.

«На трассе Бишкек — Ош образовались большие пробки. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели людей принято решение об ограничении пропуска автомобилей на посту «Сосновка» Жайылского района, а также на постах, расположенных в Токтогульском районе и городе Кара-Куле Джалал-Абадской области», — проинформировали в министерстве.

Ограничения введены 27-го и продолжатся до 29 декабря.

Кроме того, МЧС предупреждает, что в горных районах трассы Бишкек — Ош предстоит принудительный спуск лавин. «На дорогах гололедица. Видимость порядка 500 метров», — добавили в ведомстве.