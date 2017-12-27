Идите выкапывайте машины из новогоднего настроения. Реакция соцсетей на снегопад

Снег в Бишкеке пошел примерно в 4.00, дворников подняли по тревоге для борьбы с последствиями природной стихии. На улице Московской выстроилась очередь из троллейбусов: какой-то негабаритный транспорт оборвал сеть. Из-за гололеда автобус №8 съехал в арык. Кроме того, из-за мокрого снега без света остались 10 районов Чуйской и Таласской областей.
Пользователи социальных сетей не остались в стороне и отреагировали на сильный снегопад. Не все восприняли его радостно.
Кто-то посетовал, что не поверил синоптикам, которые предупреждали об осадках.
Впрочем, есть и те, кому обильный снегопад добавил новогоднего настроения.
Люди радуются сказочным пейзажам.
А вот на Иссык-Куле, как оказалось, снега и в помине нет.