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Общество

Идите выкапывайте машины из новогоднего настроения. Реакция соцсетей на снегопад

Снег в Бишкеке пошел примерно в 4.00, дворников подняли по тревоге для борьбы с последствиями природной стихии. На улице Московской выстроилась очередь из троллейбусов: какой-то негабаритный транспорт оборвал сеть. Из-за гололеда автобус №8 съехал в арык. Кроме того, из-за мокрого снега без света остались 10 районов Чуйской и Таласской областей. 

Пользователи социальных сетей не остались в стороне и отреагировали на сильный снегопад. Не все восприняли его радостно. 

Кто-то посетовал, что не поверил синоптикам, которые предупреждали об осадках.

Впрочем, есть и те, кому обильный снегопад добавил новогоднего настроения.

Люди радуются сказочным пейзажам.

А вот на Иссык-Куле, как оказалось, снега и в помине нет.
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