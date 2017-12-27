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Общество

В Бишкеке борются с последствиями снегопада. Дворников подняли по тревоге

В Бишкеке борются с последствиями снегопада. Дворников подняли по тревоге.

«Примерно в 4.00 начался снег, в 5.05 наши сотрудники выехали на очистку. Четыре бригады в четырех районах очищают дорожное полотно. В расчистке тротуаров задействованы три универсальные машины и пять тракторов. Кроме того, все 570 дворников на линии. Просто за 1-1,5 часа устранить все последствия снегопада физически не успеем», — сообщил ИА «24.kg» директор МП «Тазалык» Рыспек Сарпашев.

До конца дня постараемся все очистить. Работают люди. Утром по тревоге всех подняли, даже солдаты так не поднимаются.

Рыспек Сарпашев

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