В Бишкеке борются с последствиями снегопада. Дворников подняли по тревоге.«Примерно в 4.00 начался снег, в 5.05 наши сотрудники выехали на очистку. Четыре бригады в четырех районах очищают дорожное полотно. В расчистке тротуаров задействованы три универсальные машины и пять тракторов. Кроме того, все 570 дворников на линии. Просто за 1-1,5 часа устранить все последствия снегопада физически не успеем», — сообщил ИА «24.kg» директор МП «Тазалык» Рыспек Сарпашев.
До конца дня постараемся все очистить. Работают люди. Утром по тревоге всех подняли, даже солдаты так не поднимаются.Рыспек Сарпашев