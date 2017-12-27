В Бишкеке борются с последствиями снегопада. Дворников подняли по тревоге.

До конца дня постараемся все очистить. Работают люди. Утром по тревоге всех подняли, даже солдаты так не поднимаются. Рыспек Сарпашев

«Примерно в 4.00 начался снег, в 5.05 наши сотрудники выехали на очистку. Четыре бригады в четырех районах очищают дорожное полотно. В расчистке тротуаров задействованы три универсальные машины и пять тракторов. Кроме того, все 570 дворников на линии. Просто за 1-1,5 часа устранить все последствия снегопада физически не успеем», — сообщилдиректор МП «Тазалык» Рыспек Сарпашев.