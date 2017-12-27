Антимонопольное агентство настаивает на снижении цены биометрических паспортов

Государственное агентство антимонопольного регулирования Кыргызстана настаивает на снижении стоимости биометрических паспортов. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель руководителя ведомства Кенешбай Тайлаков.

По его словам, ГРС внесла стоимость биометрических паспортов на рассмотрение недавно. По закону антимонопольное ведомство должно рассмотреть проект в течение 20 дней. «До 1 января мы утвердим тарифы. В настоящее время анализируем отчет и настаиваем на снижении цены», — пояснил Кенешбай Тайлаков.

Ранее в ГРС рассказали, что с 1 января стоимость биометрической ID-карты составит 320 сомов. ИА «24.kg» запросило калькуляцию, однако в ведомстве ее не смогли представить, отметив, что расчет приблизительный и может измениться.