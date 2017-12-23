Стоимость ID-карты может измениться. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной регистрационной службе КР.

Отмечено, что названная цена в 320 сомов является приблизительной. Калькуляцию еще не завершили. Она будет готова на следующей неделе.

«Не исключено, что стоимость биометрического паспорта изменится в пределах 5-10 сомов в большую или меньшую сторону», — пояснили в ГРС.

Ранее в ведомстве сообщили, что с 1 января стоимость электронной ID-карты составит 320 сомов. Это на 110 сомов дешевле ID-карты старого образца.