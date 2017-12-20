Трансформаторы для Токтогулки. Китайцев подозревают в подделке документов

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело по факту подделки документов.

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий собран материал в отношении двух китайских компаний по факту злоупотребления и подделки официальных документов при транспортировке силовых трансформаторов, предназначенных для Токтогульской ГЭС.

Установлено, что руководство китайских компаний, используя свои распорядительные и управленческие полномочия, умышленно вносило в документы заведомо ложные данные с заниженным фактическим весом указанных трансформаторов.

По версии следствия, тем самым причинен ущерб государственному бюджету в размере 1 миллиона 755 тысяч 532 сомов.

Расследование продолжается.