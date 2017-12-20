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Общество

Аскат Алагозов назначен генеральным директором телеканала «Пирамида»

Аскат Алагозов назначен генеральным директором медиахолдинга «Пирамида». Об этом ИА «24.kg» сообщили работники телеканала.

Сегодня сотрудники ФУГИ представили его коллективу медиахолдинга. 

Аскат Алагозов работал заместителем генерального директора «Пирамиды» Нурзады Токтогуловой, уволившейся в понедельник.

Накануне в парламенте обсудили преобразование «Пирамиды» в парламентский телеканал. ОсОО «Медиахолдинг «Пирамида» является юридическим лицом с частной формой собственности. Стопроцентная доля в уставном капитале общества принадлежит государству.
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