Положение о подготовке водителей в Кыргызстане скопировали у казахов

Министерство образования и науки Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект Положения о порядке подготовки и переподготовки водителей автомототранспортных средств.

Поручение подготовить документ давал премьер-министр КР Сапар Исаков на совещании кабмина по вопросам аварийности на дорогах 10 ноября 2017 года.

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Документ регулирует деятельность образовательных организаций по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. Он направлен на повышение качества образования водителей, совершенствование кадровой, учебно-методической и материально-технической базы образовательных организаций.

«Положение обеспечит регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса, создаст эффективную форму организации учебного процесса и упорядочит процедуры выдачи документов выпускникам данных образовательных организаций», — считают в Минобразования.

Отметим, что при проверке на антиплагиат, выяснилось, что документ скопирован практически полностью с постановления правительства Казахстана от 18 июня 2015 года.



Кроме того, в документе более 50 орфографических ошибок.