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Власть

Во всех автошколах Кыргызстана пройдут проверки

По поручению премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова проверят все автошколы в стране. Об этом заявлено сегодня на экстренном совещании кабмина по вопросам аварийности на дорогах.

По данным Минобразования, в республике функционирует 223 автошколы.

«Нужно провести анализ выданных лицензий с учетом автодромов и других требований. Давайте посмотрим на истинную ситуацию. У меня есть смутные сомнения, что некоторые автошколы не соответствуют стандартам», — сказал Сапар Исаков главе Минобразования Гульмире Кудайбердиевой.

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«Действительно, такая проблема есть. Мы разрабатываем проект постановления правительства об ужесточении лицензионных требований, в первую очередь — об отзыве лицензии. Сегодня мы не имеем права отзывать, делается это только через суд», — отметила министр.

«Что касается наличия автодрома, он может быть взят автошколой в аренду. На момент получения лицензии автодром есть, а потом срок аренды истекает, и автодрома нет», — добавила Гульмира Кудайбердиева.

«Три недели даем, чтобы принесли нам анализ по автошколам и к этому анализу нормативные правовые акты по контролю за деятельностью автошкол», — отметил Сапар Исаков.

Ранее сообщалось, что водителей в городе Кочкор-Ате готовят в сарае и на кухне, а в селе Шералы Узгенского района — в недостроенном здании.
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