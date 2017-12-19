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Общество

Дело Шыкмаматова. Подсудимые просят справедливого приговора

В Первомайском районном суде Бишкека завершается процесс по делу депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова, обвиняемого в коррупции. В прениях выступил последний подсудимый — Али Юксель.

По его словам, у него такое чувство, что свидетелей в суде будто не слышали. «Сначала я проходил свидетелем, но когда не пошел на поводу у следователя Бараканова, стал обвиняемым», — заявил подсудимый.

«Я маленький бизнесмен, работал честно и выплачивал налог. Я прошел через многие трудности, две революции, финансовые проблемы, налоговые проверки. Несмотря на это, я работал честно. Против меня возбудили дело по коррупции, на имущество наложили арест. Я вынужден уволить своих сотрудников. Меня связали с этим делом по случаю и просят 8 лет», — рассказал он.

Али Юксель добавил: его обвиняют в том, что он представил Счетной палате справку о завышенной цене автомобиля. «Я не обращался в Счетную палату, обращался «Барат Люкс». Где моя справка, где моя подпись там? Мы хотели вызвать следователя Бараканова в суд, но вы отказали. Нет доказательств, в договоре купли-продажи не моя подпись», — отметил подсудимый.

«Я не нарушал законов КР. Моя жизнь и моя судьба в ваших руках, ваша честь. Я надеюсь и верю, что будут приниматься справедливые решения, и невиновных не осудят», — отметил он.

Ожидается, что сегодня суд огласит приговор. Гособвинение просит для нардепа 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 17 февраля генеральный прокурор возбудил в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.
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