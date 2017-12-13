Гособвинение просит для Алмамбета Шыкмаматова восемь лет колонии

В Первомайском районном суде продолжается процесс по делу депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова.

Гособвинитель попросила для парламентария восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности на три года. Отбывать наказание, по мнению прокурора, Шыкмаматов должен в колонии усиленного режима.

Для другого обвиняемого, Жусупа Иманалиева, прокурор попросила девять лет колонии усиленного режима, а из-за того, что Иманалиев не отбыл наказание за ранее совершенное преступление, приговорить его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Али Юкселю гособвинитель просит восемь лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.