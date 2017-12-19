22:15
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Общество

В Токмаке продолжают поиски матери, выбросившей новорожденную

Почти за месяц милиция не смогла найти мать, выбросившую младенца в городе Токмаке. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности женщины и ее задержанию продолжаются. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Напомним, девочке европейской внешности было всего несколько часов от роду. Ее подбросили 23 ноября рано утром к одному из домов.

Состояние ребенка хорошее, девочка пока находится в больнице.

В Бишкеке также ищут мать, выбросившую новорожденного. Он умер от переохлаждения. 
Ссылка:
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке паводки. Жители застроили дренажную систему
Поиск матерей, выбросивших новорожденных, пока не дал результата
Чиновники обещают помочь многодетной матери в Токмаке восстановить паспорт
В Минздраве рассказали о состоянии истощенных малышей в Токмакской больнице
Новорожденную малышку бросили у детсада в городе Ош
Мать, выбросившую новорожденную в туалет, намерены лишить родительских прав
В некоторых районах Бишкека и Токмака два дня не будет газа
Задержана женщина, выбросившая своего ребенка в туалет
В некоторых районах Токмака сегодня отключили газ
На суд Исаева не хотят приходить экс- и вице-мэр города Токмака
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в&nbsp;Бишкеке Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке проверили сауны возле Ошского рынка: задержаны 12&nbsp;проституток В Бишкеке проверили сауны возле Ошского рынка: задержаны 12 проституток
Узбекистан согласился на&nbsp;предложение Кыргызстана относительно пансионатов Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank