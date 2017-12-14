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Общество

Штурмовик «Исмаилбек Таранчиев» совершил первый вылет с авиабазы «Кант»

Фото Министерства обороны России. Торжественная церемония присвоения имени штурмовику на авиабазе «Кант»

Российский штурмовик «Исмаилбек Таранчиев» совершил первый вылет с авиабазы «Кант» в Кыргызстане. Сделав круг над аэродромом, Су-25СМ продолжил полетное задание над горным полигоном «Эдельвейс» в прибрежной зоне озера Иссык-Куль, сообщило Министерство обороны России.

Как отмечается, первый на заграничной авиабазе именной самолет назвали в честь командира интернационального экипажа штурмовика Ил-2, Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева несколько дней назад.

В 1944 году в ходе боев за освобождение Эстонии Исмаилбек Таранчиев направил свою горящую машину на скопление немецких танков. Вместе с командиром во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.

  • Авиабаза «Кант» входит в состав Центрального военного округа, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран ОДКБ.
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