Российский штурмовик «Исмаилбек Таранчиев» совершил первый вылет с авиабазы «Кант» в Кыргызстане. Сделав круг над аэродромом, Су-25СМ продолжил полетное задание над горным полигоном «Эдельвейс» в прибрежной зоне озера Иссык-Куль, сообщило Министерство обороны России.

Как отмечается, первый на заграничной авиабазе именной самолет назвали в честь командира интернационального экипажа штурмовика Ил-2, Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева несколько дней назад.

В 1944 году в ходе боев за освобождение Эстонии Исмаилбек Таранчиев направил свою горящую машину на скопление немецких танков. Вместе с командиром во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.