Российский штурмовик «Исмаилбек Таранчиев» совершил первый вылет с авиабазы «Кант» в Кыргызстане. Сделав круг над аэродромом, Су-25СМ продолжил полетное задание над горным полигоном «Эдельвейс» в прибрежной зоне озера Иссык-Куль, сообщило Министерство обороны России.
Как отмечается, первый на заграничной авиабазе именной самолет назвали в честь командира интернационального экипажа штурмовика Ил-2, Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева несколько дней назад.
В 1944 году в ходе боев за освобождение Эстонии Исмаилбек Таранчиев направил свою горящую машину на скопление немецких танков. Вместе с командиром во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.
- Авиабаза «Кант» входит в состав Центрального военного округа, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран ОДКБ.