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Общество

На российской авиабазе «Кант» появится самолет имени Исмаилбека Таранчиева

Самолету Су-25 российской авиабазы «Кант» присвоят имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

Церемония пройдет сегодня, в День воинской славы Российской Федерации.

Поисковое движение Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» обратилось к президенту России Владимиру Путину с инициативой присвоить российскому самолету имя экипажа Ил-2 — его командира Исмаилбека Таранчиева и борт-стрелка Алексея Ткачева.

Руководство Вооруженных сил РФ одобрило предложение.

Исмаилбек Таранчиев — уроженец села Беш-Кунгей Аламудунского района Чуйской области Киргизской ССР, повторил легендарный подвиг капитана Гастелло. Алексей Ткачев — уроженец села Шуклино Ярцевского района Смоленской области.
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