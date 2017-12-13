19:13
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Общество

Обвиняемых в смерти Гапарова сотрудников АКС ГКНБ оправдали

В Октябрьском районном суде Бишкека завершился процесс по делу сотрудников АКС ГКНБ, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикерима Гапаров.

Председательствующая на процессе судья Кымбат Архарова вынесла приговор.

Замирбек Суваналиев, Алмаз Мусаев, Чынгыз Айманбаев оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления.

Согласно приговору, подсудимые не совершали деяний вопреки интересам службы.

«Следствие не указало, что действия, совершенные подсудимыми, повлекли смерть Гапарова. Экспертные показания в суде подтвердили, что его смерть наступила от сердечного приступа. Любые события могли вызвать эмоциональный стресс. Действия сотрудников ГКНБ не могли вызвать сердечный приступ», — зачитала решение Архарова.

В приговоре указывается, что смерть Гапарова — трагическое стечение обстоятельств, а у подсудимых отсутствовал преступный мотив.

Напомним, трем подсудимым сотрудникам ГКНБ прокурор просил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Абдикерим Гапаров скончался на рабочем месте, причиной смерти называли остановку сердца.

Старший следователь следственного управления ГКНБ Суваналиев обвиняется в злоупотреблении должностным положением (статья 304 УК КР). А оперуполномоченные АКС ГКНБ Мусаев и Айманбаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 (халатность).

Читайте по теме
Родственники умершего Абдикарима Гапарова требуют справедливого решения суда

Ранее в Антикоррупционную службу ГКНБ обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА Абдикерима Гапарова, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за предоставление в аренду площади под размещение павильона на территории вуза, при том, что по установленному тарифу стоимость арендной платы за указанную площадь составляет порядка 2,5 тысячи сомов в месяц.
25 февраля 2016 года сотрудники АКС ГКНБ задержали Абдикерима Гапарова в его служебном кабинете при получении взятки. После чего у подозреваемого резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Родственники погибшего заявили, что силовики превысили служебные полномочия.
Ссылка:
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Родственники Гапарова обжалуют приговор сотрудникам ГКНБ в городском суде
Гособвинение просит для Алмамбета Шыкмаматова восемь лет колонии
Родственники умершего Абдикарима Гапарова требуют справедливого решения суда
В суде объяснили, почему педофил получил условный срок
Дело о подрыве прокурорской машины. Адвокат обвиняемого требует отвода судьи
Одного из фигурантов по делу Канатбека Исаева не отпустили под залог
Омбудсмен призывает ужесточить наказание за изнасилование детей
Следствие по делу депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева продлили до 30 января
Дело о краже 2,4 миллиона сомов в филиале «ЭкоИсламикБанка» передали в суд
HRW: Подозреваемых в организации теракта в петербургском метро пытали
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в&nbsp;ТК&nbsp;&laquo;АЮ&nbsp;GRAND COMFORT&raquo; Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год
MegaPay&nbsp;&mdash; твой электронный кошелек в&nbsp;кармане MegaPay — твой электронный кошелек в кармане
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети