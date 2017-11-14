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Общество

Для сотрудников АКС, обвиняемых в смерти Гапарова, просят три года колонии

Гособвинение просит для сотрудников АКС ГКНБ, обвиняемых в смерти руководителя аппарата Медицинской академии Абдикарима Гапарова, три года лишения свободы.

В Октябрьском суде Бишкека продолжается судебный процесс. Сотрудников АКС ГКНБ обвиняют в халатности, повлекшей смерть Абдикарима Гапарова. Всем трем прокурор просит три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, признав их виновными.

Абдикарим Гапаров скончался на рабочем месте, причиной смерти называли остановку сердца.

Старший следователь следственного управления ГКНБ Суваналиев обвиняется в злоупотреблении должностным положением (статья 304 УК КР). А оперуполномоченные АКС ГКНБ Мусаев и Айманбаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 316 (халатность).

Ранее в Антикоррупционную службу ГКНБ обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА Абдикарима Гапарова, неоднократно вызывавшего его к себе в кабинет и вымогавшего 30 тысяч сомов. Деньги он требовал в качестве «отката» за предоставление в аренду площади под размещение павильона на территории вуза, при том, что по установленному тарифу стоимость арендной платы за указанную площадь составляет порядка 2,5 тысячи сомов в месяц.

25 февраля 2016 года сотрудники АКС ГКНБ задержали Абдикарима Гапарова в его служебном кабинете при получении взятки. После чего у подозреваемого резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Родственники погибшего заявили, что силовики превысили служебные полномочия.
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