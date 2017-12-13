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Общество

Глава ФУГИ объяснил, откуда у него «Лексус», принадлежащий китайской компании

Глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев рассказал ИА «24.kg», откуда у него автомобиль марки «Лексус» китайской компании.

По его словам, машину взял его помощник, когда был безработным. «Чуть больше недели мы на ней поездили, а после моего назначения вернули. О том, что автомобиль принадлежит китайской компании, я узнал из СМИ. Выходит, его взяли без моего ведома», — пояснил Дуйшенбек Зилалиев.

Напомним, газета «Дело №...» сообщила, что черный «Лексус-570» с госномером 1532 ВК, на котором ездит глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев, числится за ОсОО «ТУН ЛИН» — китайской компанией, разрабатывающей месторождения полезных ископаемых.

Ранее в аналогичной ситуации оказался экс-министр транспорта и дорог Замирбек Айдаров. Фонд по управлению государственным имуществом выдал главе Минтранса в качестве служебной машины Toyota Prado, 2010 года выпуска, стоимостью 5,2 миллиона сомов. Государственный номер автомобиля 1050BK. Однако он не пользовался этой машиной, так как ездил на авто, предоставленном международным инвестором «Чайна Роуд энд Бридж».
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