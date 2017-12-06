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Общество

Обиделась на замечание? Зилалиев вспомнил, о чем говорил с девушкой-курсантом

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев рассказал ИА «24.kg» подробности дня инаугурации, когда он якобы сообщил о заложенной бомбе.

«Мы действительно ехали по трассе. Помню, как одной девушке-курсантке сделал замечание. Я сказал, что форма ей идет, но недостаток нужно устранить», — объяснил Дуйшенбек Зилалиев.

Если она на это обиделась, прошу прощения. Неужели из-за этого она придумала про бомбу? Я должен был сделать замечание.

Дуйшенбек Зилалиев
Пресс-служба ФУГИ также опровергла заявления, что Дуйшенбека Зилалиева не пригласили на инаугурацию, опубликовав именное приглашение.
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