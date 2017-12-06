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Общество

Сербия и Кыргызстан введут безвизовый режим

Фото МИД КР.

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев во время визита в Сербию подписал соглашение о взаимной отмене визовых требований между правительствами двух стран для владельцев общегражданских паспортов (до 90 дней). Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, 5-6 декабря Эрлан Абдылдаев по приглашению первого вице-премьер-министра, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича посетил с официальным визитом эту страну.

В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов – текущее состояние и перспективы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

Как сообщается, сербской стороне предложено рассмотреть возможности создания совместных предприятий в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, по поставкам продуктов и товаров, производимых в странах.
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