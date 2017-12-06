Сербия и Кыргызстан введут безвизовый режим

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев во время визита в Сербию подписал соглашение о взаимной отмене визовых требований между правительствами двух стран для владельцев общегражданских паспортов (до 90 дней). Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, 5-6 декабря Эрлан Абдылдаев по приглашению первого вице-премьер-министра, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича посетил с официальным визитом эту страну.

В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов – текущее состояние и перспективы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также вопросы международной и региональной повестки дня.