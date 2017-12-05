Аэропорт «Манас» нуждается в толковом менеджменте международного класса

Экс-премьер-министр Темир Сариев считает, что в перспективе мы обязаны привлечь хорошую международную компанию для управления аэропортом «Манас». Об этом он заявил ИА «24.kg».
По его словам, нельзя сказать, что сегодняшнее руководство не справляется. Улучшения есть, но все же иностранные специалисты должны быть в составе менеджмента.
Сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике обсуждался этот вопрос. Глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев заверил депутатов, что планов продать аэропорт «Манас» нет. Государственная доля в ОАО «Манас» составляет 79 процентов.
Не надо бояться, надо развиваться. Только при подписании контракта с зарубежными представителями должен быть открытый и прозрачный конкурс.Темир Сариев