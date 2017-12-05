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Общество

Аэропорт «Манас» нуждается в толковом менеджменте международного класса

Экс-премьер-министр Темир Сариев считает, что в перспективе мы обязаны привлечь хорошую международную компанию для управления аэропортом «Манас». Об этом он заявил ИА «24.kg».

По его словам, нельзя сказать, что сегодняшнее руководство не справляется. Улучшения есть, но все же иностранные специалисты должны быть в составе менеджмента.

«Они привлекут инвестиции. «Манас» может стать в ближайшей перспективе центральноазиатским хабом. Конечно, у населения есть определенный страх перед иностранными управленцами. Сбивают сильно с толку псевдоспециалисты. Нам надо перестать на такие моменты реагировать. Надо уходить от политики. Мы стопроцентные владельцы, только вместо гендиректора из числа отечественных кадров будет профессиональный управляющий. Наемник то есть. Но при этом менеджер международного класса», — сказал Темир Сариев.

Не надо бояться, надо развиваться. Только при подписании контракта с зарубежными представителями должен быть открытый и прозрачный конкурс.

Темир Сариев
Сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике обсуждался этот вопрос. Глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев заверил депутатов, что планов продать аэропорт «Манас» нет. Государственная доля в ОАО «Манас» составляет 79 процентов.
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