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Общество

В Кыргызстане трудятся представители 90 стран мира

В Кыргызстане трудятся представители 90 стран мира, сообщил сегодня журналистам статс-секретарь Государственной миграционной службы Нурлан Шерипов.

По его словам, ведомство выдало на 2017 год 14,2 тысячи разрешений на работу иностранцам.

«80 процентов из них — граждане КНР, на втором месте граждане Турции, на третьем — Южной Кореи. 48 процентов выданных квот приходится на Бишкек, 13 — на Чуйскую область, остальные распределены по регионам», — сказал Нурлан Шерипов.

«В основном иммигранты заняты в сфере промышленности, энергетики, недропользования, торговли и предоставления услуг», — добавил он.
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