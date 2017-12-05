В Кыргызстане трудятся представители 90 стран мира, сообщил сегодня журналистам статс-секретарь Государственной миграционной службы Нурлан Шерипов.

По его словам, ведомство выдало на 2017 год 14,2 тысячи разрешений на работу иностранцам.

«80 процентов из них — граждане КНР, на втором месте граждане Турции, на третьем — Южной Кореи. 48 процентов выданных квот приходится на Бишкек, 13 — на Чуйскую область, остальные распределены по регионам», — сказал Нурлан Шерипов.

«В основном иммигранты заняты в сфере промышленности, энергетики, недропользования, торговли и предоставления услуг», — добавил он.