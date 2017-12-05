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Общество

Чубак ажи Жалилов считает, что не нарушает законы и Конституцию

Экс-муфтий Чубак ажи Жалилов не отказывался от второй жены. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Акин Токтоналиев.

По его словам, некоторые СМИ, ссылаясь на ГУВД Бишкека, вводят общественность в заблуждение, говоря, что Чубак ажи Жалилов отказался от своего признания о втором браке.

По словам адвоката, в ГУВД ранее запросили в ЗАГСе документы и удостоверились, что Чубак ажи Жалилов официально женат только один раз. Он не подделывал никаких документов о заключении брака. Второй его брак заключен по мусульманским обычаям.

Акин Токталиев отметил, что сам бывший муфтий считает: он никогда не призывал нарушать законы и конституционный строй страны.

Напомним, Чубак ажи Жалилов публично признался в совершении уголовного преступления. В социальной сети размещено видео, где бывший муфтий, отвечая в прямом эфире на вопрос зрителя, признался, что женился во второй раз. Признание в многоженстве вызвало широкий общественный резонанс.
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