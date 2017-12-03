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Общество

Фильм Темира Бирназарова завоевал Гран-при международного кинофестиваля

Фильм кыргызского кинорежиссера Темира Бирназарова завоевал главный приз на международном кинофестивале в Эстонии. Об этом сообщила режиссер Асель Джураева.

Картина «Тунку кырсык» («Ночная авария») была представлена на кинофестивале класса А — Tallinn black nights («Темные ночи в Таллине»), который прошел в столице Эстонии в конце ноября.

В конкурсе, по данным РИА «Новости», за главный приз принимали участие 18 кинолент. Для десяти из представленных картин показ стал мировой премьерой, для семи — международной и для одного фильма — европейской премьерой.

По словам директора фестиваля Тийны Локк, картина Темира Бирназарова попала на фестиваль в самый последний момент, когда программа была уже практически сформирована.

Главный герой фильма — одинокий и озлобленный старик, который выхаживает раненую девушку, подобранную им ночью на проселочной дороге. Постепенно старик влюбляется в нее.

Это маленький, очень просто сделанный фильм, который говорит об очень важных вещах. Еще очень интересно, как этот сценарий построен… и как это все выражается, как эта история рассказывается… Язык фильма очень простой, зато очень глубокий. И это еще очень добрый фильм.

Тийна Локк

Международный кинофестиваль «Темные ночи» входит в ТОП-15 мировых кинофестивалей и проводится ежегодно в Таллине с 1997 года.
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