Протест услышан. К митингующим жителям микрорайона № 4 вышли чиновники

В мэрии Бишкека пообещали митингующим жителям микрорайона № 4 услышать их требования и не отдавать земельный участок под застройку.

Сегодня бишкекчане выразили свой протест относительно проекта строительства многопрофильного медцентра с подземным паркингом на клочке земли в 7 соток между домами 22 А, 19/1 и стадионом школы № 17. Его одобрил Градсовет 24 ноября.

К собравшимся вышел аким Октябрьского района Бишкека и начальник одного из отделов по строительству. «Они в курсе вопроса. Сказали, что решение Градсовета носит рекомендательный характер и никаких разрешительных документов на стройку пока не выдавалось», — сообщилаглава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

«Жильцов обнадежили, что учтут интересы не одного бизнесмена, а всех жителей 4-го микрорайона. Горожане попросили разбить там сквер, поставить тренажеры, скамейки, чтобы жители всех возрастов могли отдыхать. Мы будем стоять до конца, потому что в этом микрорайоне нет ни одной зеленой зоны. Все вырубили», — отметила она.

Жители просят мэрию расторгнуть договор с землепользователем С.Эрдолатовым за неисполнение обязательств.

В Бишкекглавархитектуре отказались комментировать ситуацию без официального запроса.