Бишкекчане протестуют против строительства медцентра и паркинга в микрорайоне № 4

Бишкекчане протестуют против строительства медцентра и паркинга в 4-м микрорайоне. Об этом ИА «24.kg» сообщила председатель ТСЖ, сотрудник ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Она рассказала историю борьбы жителей за участок общего пользования.

«Когда-то нам обещали предоставить эту землю под бассейн. В итоге ее выдали под кафе. После возмущения жителей кафе внутри построило маленький лягушатник для детей. Точка общепита все равно не прижилась, потому что находилась возле жилых домов и школ, горожане жаловались на громкую музыку. В 2014 году объект снесли, а позже сказали, что там появится многоэтажный дом. Прокуратура внесла предостережение о том, что там невозможно строительство многоэтажки. И три года территория была заброшенной, хотя мы много раз просили организовать там зеленую зону, оборудовать спортивную площадку», — сказала Светлана Антропова.

Дело оставалось за мэром. На встрече с жителями Албек Ибраимов обещал: никакого строительства на этом участке не будет. Однако там начали устанавливать забор. Светлана Антропова

«Архитектура дала четкий ответ, что строительство на данном земельном участке невозможно. И прокуратура вновь внесла предписание. Но несколько дней назад мы узнаем, что Градсовет под председательством мэра одобрил проект строительства медицинского центра с подземным паркингом в 7 этажей. Это будет на пересечении трех дорог, возле образовательных учреждений. Нам не нужен этот медцентр, рядом уже есть поликлиника», — добавила председатель ТСЖ.

«Участок общего пользования можно выдать только на 5 лет. У мэрии есть право расторгнуть договорные отношения с землепользователем, потому что он три года не выполнял своих обязательств. Сегодня мы идем к мэрии на мирное собрание, чтобы спросить, почему градоначальник не выполняет свои обещания», — резюмировала Светлана Антропова.

В мэрии Бишкека 24 ноября сообщили: «Учитывая социальную значимость многопрофильного медцентра для жителей микрорайона №4, проект одобрен для дальнейшего оформления разрешительной и проектной документации».