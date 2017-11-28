Инспекторы в Бишкеке ведут себя с детьми, как с закоренелыми преступниками

«Инспекторы по делам несовершеннолетних ведут себя с подростками, как с закоренелыми преступниками», — заявила сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутат Валентина Лисниченко.

По ее словам, оперативные сотрудники зачастую не знают детской психологии и совершенно не умеют работать с детьми.

«При этом сотрудники, закрепленные за школами, очень часто сменяются. Полгода поработал, зарекомендовал себя хорошо, и его повышают, ротируют, забирают в другие службы. А раньше участковые инспекторы работали по многу лет. Они каждого ребенка знали в лицо, знали каждую семью, в которой может что-то произойти», — сказала Валентина Лисниченко.

Она добавила, что упущена проблема компьютерных клубов.

Начался учебный год, и опять очень много детей занимаются рэкетом лишь только потому, что им нужны деньги поиграть в компьютерном клубе. Валентина Лисниченко

Начальник ГУВД Бишкека пообещал уделить этому вопросу внимание.