Правозащитники намерены привлечь муфтия-двоеженца к уголовной ответственности

Правозащитный центр «Кылым шамы» намерен обратиться в Бишкекскую городскую прокуратуру в связи с откровениями бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Чубака ажи Жалилова. Об этом сообщила Азиза Абдирасулова.

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Она напомнила, что каждый гражданин Кыргызстана обязан чтить принятые в стране законы, а незнание законов от ответственности не освобождает.

Азиза Абдирасулова считает, что надзорные органы должны рассмотреть вопрос о заявлении бывшего муфтия страны, видеозапись которого появилась в Интернете.

Правозащитники просят Бишкекскую городскую прокуратуру дать правовую оценку озвученным в интервью Чубака ажи Жалилова фактам и принять правовое решение.

Только если закон будет работать одинаково для всех и каждый будет уважать закон, мы сможем построить правовое государство Азиза Абдирасулова

Экс-муфтий Чубак ажи Жалилов в видеоинтервью рассказал, что имеет вторую жену, и призвал следовать его примеру: «Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их».

В Уголовном кодексе КР есть статья 153 о двоеженстве и многоженстве. В ней говорится, что двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.