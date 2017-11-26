1-30 ноября. Выставка Александра Викторова «Палитра осени»

Александр Викторов — художник-живописец, приверженец реалистической школы живописи. Член Союза художников Кыргызстана. Участник многих республиканских и международных выставок. Его картины находятся в частных коллекциях в Турции, Германии, США, России, Австрии и других странах.

Дом-музей С.Чуйкова, 9.00-17.00.

27 ноября. Благотворительный концерт

Учителю музыки из города Балыкчи Асанбеку Жакебаеву нужна пересадка почек. Приходите на благотворительный концерт с участием известных эстрадных певцов. Все собранные средства передадут его семье.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.

28 ноября. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

28 ноября. Вечер джаза

Маленький джаз-оркестр будет играть для нас и вас весь вечер.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

29-30 ноября. Лекции врача традиционной китайской медицины Александра Лесничева

Врач традиционной китайской медицины, натуропатии и аюрведы Александр Лесничев (Барнаул) расскажет о видах и стадиях голодания, выходе из него, методах детоксикации, об очищении органов чувств.

Кафе «Экодемия», 18.30.

29 ноября. Показ фильма Гвидо Фредди «#Devenir»

Фильм о детях основан на реальных событиях. После просмотра гости обсудят его с Накинай Айдакеевой, организатором фестиваля по правам человека «Бир-Дуйно Кыргызстан». Язык фильма — французкий, с английскими, кыргызскими и русскими субтитрами. Регистрация по телефону 0777990050.

Ololohaus, 19.00.

29 ноября. ITalk «Время говорить»

Приглашенные спикеры расскажут интересные истории из личного опыта, связанные с разными формами давления, стереотипов и насилия.

Отель «Дамас», 17.00.

29 ноября. Комедия «Уйти или остаться»

Действие происходит в замкнутом пространстве. Так получилось, что однажды две женщины внезапно проснулись... в морге и никак не могут из него выбраться. К тому же странные звонки, казалось, неработающего телефона, пугают их... Женщины трактуют ситуацию слишком кардинально: варианты — от потустороннего мира до ядерной войны, от путча до нападения бандитов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

30 ноября. Книжный четверг: Томас Манн

Гости обсудят рассказы «Марио и волшебник», «Смерть в Венеции» и «Тонио Крегер». Печеньки и доброжелательная компания интересных людей прилагаются.

Ololo art Studio, 18.30.

30 ноября. Тренинг по саморазвитию

Его проведет известный психолог, оратор, коуч Алтын Рысбекова. Темы: как победить страх перед публикой; навыки лидера; Time Management; Self Development.

Международный университет «Ала-Тоо», 16.00.

30 ноября. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

30 ноября. Комедия «Безумный день, или Женитьба...»

Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П.Федорова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

30 ноября. Показ концерта Дмитрия Хворостовского

Американская королева оперы Рене Флеминг и всемирно признанный российский баритон Дмитрий Хворостовский исполнят оперные дуэты и арии Верди, Чайковского, Амбруаза Тома и Беллини, а также романсы Рахманинова и Чайковского. Сопровождает выступление оперных звезд оркестр Государственного эрмитажа под управлением Константина Орбеляна.

Кинотеатр «Вефа», 19.20.

30 ноября. Кинопремьеры

«Легенда о Коловрате» (исторический). XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за Родину.

«Иностранец» (триллер). Владелец ресторана в лондонском Чайна-тауне — ветеран войны Нгуен Нго Мин снова берет в руки оружие, чтобы разыскать и уничтожить ирландских боевиков, виновных в смерти его жены и дочери.

«И смех, и грех» (комедия). Чтобы спастись от увольнения, продюсер-неудачник должен найти группу, которая соберет полный зал. На него снисходит озарение, и он организует весьма оригинальный бой-бенд: католический священник, раввин и имам.

1 декабря. Концерт классической музыки

Концерт лауреатов международной премии Bel-Brend из Кыргызстана и стран СНГ с участием Академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова.

Кыргызская национальная консерватория, 18.30.