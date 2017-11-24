Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык

Все государстваенные служащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык на базовом уровне. Премьер-министр Сапар Исаков подписал соответствующее постановление, сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Правительство постановило: государственные гражданские служащие и муниципальные служащие, занимающие высшие, главные, старшие и младшие группы административных должностей, обязаны владеть государственным языком в объеме и на уровне не ниже:

базовый уровень (А2) — с 2019 года;

средний уровень (В1) — с 2020 года;

уровень выше среднего (В2) — с 2021 года.

С 1 марта 2018 года будет проводиться массовое обязательное тестирование всех государственных гражданских служащих и муниципальных служащих.

Оценивать знание госязыка на необходимом для исполнения должностных обязанностей уровне начнут с с 1 января 2019 года.