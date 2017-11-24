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Общество

Дело о попытке изнасилования девочки в Ноокате отправили на пересмотр

Дело о попытке изнасилования девочки в Ноокате отправили на пересмотр. Об этом ИА «24.kg» сообщила глава Правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, материалы поступили в Ошский областной суд. Ранее Ошский городской, рассматривавший это дело, оправдал подсудимого. Представители пострадавшей стороны подали апелляцию в областной суд. Вышестоящая инстанция оставила вердикт в силе, тогда они обратились в Верховный суд. ВС КР отправил дело на пересмотр. Но Ошский городской суд вновь признал подозреваемого невиновным. Теперь слово за Ошским областным судом. Дата слушаний пока не назначена.

26 октября 2016 года в центр обратилась жительница села Борбаш Ноокатского района. Она рассказала, что 12 июня у канала «Сапарбай» ее 11-летнюю дочь пытались изнасиловать. С ней была 10-летняя младшая сестра, она и встала на защиту старшей. Девочкам удалось убежать. Ребенок получил многочисленные травмы и пролежал более десяти дней в травматологическом отделении Ноокатской районной больницы.

14 июня прокуратура возбудила уголовное дело, и 30-летнего подозреваемого взяли под стражу.

«По словам обратившейся, мужчина является племянником теперь уже бывшего акима Ноокатского района Бекболота Айтиева. После возбуждения уголовного дела начались угрозы и оскорбления со стороны родственников акима. 27 сентября старшая сестра подозреваемого по имени Айжаркын пришла в школу, где учится потерпевшая, и при других учениках начала унижать ее. По факту мать девочек обратилась в инспекцию по делам несовершеннолетних», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Как утверждает правозащитник со слов мамы девочек, аким Бекболот Айтиев угрожал ей и требовал, чтобы она забрала заявление.

В середине января представители «Кылым шамы» сообщили, что родственники подсудимого избили мать 11-летней девочки. По данным организации, систематические нападки, угрозы и давление родственников обвиняемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней вынудили семью пострадавшей уехать из родного села.
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