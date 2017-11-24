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Общество

Атай Омурзаков призвал кыргызстанцев поддержать группу «Адем»

Ученики Атая Омурзакова, группа «Адем», участвуют в масштабном конкурсе талантов Asia`s Got Talent и являются единственными представителями Центральной Азии.

На первом этапе они произвели настоящий фурор и завоевали Golden Buzzer. Эта награда дает право напрямую пройти в полуфинал конкурса, минуя все этапы отбора.

В совокупности их видео с выступления посмотрели более 60 миллионов человек

Кто пройдет в финал конкурса, определяют зрители. Ребята подготовили видеообращение с инструкцией и тем, как проголосовать за них, его они и просят помочь продвинуть. Так как конкурс азиатский, кыргызстанцы могут участвовать в голосовании.

Есть три способа голосования, и для большего эффекта желательно использовать каждый способ:

1⃣ Опубликовать в Facebook пост с хештегом #AGTVote9.

Данную процедуру можно повторить 10 раз за день до конца голосования.

2⃣ Зайти в Facebook на страницу Asia’s Got Talent, нажать на иконку «Сообщения» или в приложении Facebook Messenger найти Asia’s Got Talent и отправить им сообщение.
— Нажать «Начать».
— Выбрать фотографию ребят в окне сообщения и нажать проголосовать.
Данную процедуру можно повторить 10 раз за день до конца голосования.

3⃣ Пройти по ссылке https://g.co/kgs/dpnCu3 и в поисковике Google вбить Asia’s Got Talent Vote.
— Если у вас нет регистрации в Google, то надо будет зарегистрироваться (если есть Gmail, то можно войти, использовав имя и пароль от Gmail) .
— Выбрать нужную фотографию и в ползунке, который появится справа, выбрать отметку 10.
— Нажать ОТПРАВИТЬ ГОЛОС.

«Вместе мы сможем победить!» — призывают танцоры группы «Адем».
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