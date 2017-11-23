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Общество

Рассекретить данные по количеству транспорта в Кыргызстане требует депутат

Рассекретить сводные данные по количеству автотранспорта в Кыргызстане требует депутат парламента Дастан Бекешев.

Он запросил в ГРС сводные сведения в разрезе по годам и объему двигателя. «Но такая информация почему-то засекречена. Я понимаю, что сама база может быть под секретом. Но зачем простые вещи засекречивают? А как, допустим, Налоговой службе рассчитывать налоги? Или как статистической службе сказать, сколько у нас новых и старых машин? Мы сидим, гадаем, а данные засекретил кто-то», - возмутился Дастан Бекешев.

Он также поинтересовался, почему регистрация движимого имущества является обязательной. «Если ты не зарегистрировал машину в срок, то должен уплатить штраф. При этом регистрация квартир, земли и жилья – дело добровольное. Люди вступают в наследство, оформляют документы у нотариуса, а Налоговая служба потом ищет, кто должен платить земельный налог. С политикой регистрации нужно разобраться – либо сделать ее добровольной и для движимого, и для недвижимого имущества, либо обязательной в обоих случаях», - сказал Дастан Бекешев.
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