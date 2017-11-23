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Общество

Премьеру пожаловались на опасность, исходящую от частной клиники

Премьер-министру, президенту и спикеру Жогорку Кенеша пожаловались на опасность, исходящую от частной клиники «Бикард».

С обращением выступили жители дома № 2/1, расположенного по улице Тыныстанова. «Частный центр  на первом этаже нашего дома профилируется на выявлении, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Не так давно мы узнали о наличии в нем аппарата ангиографа, издающего сильное излучение, последствиями которого является, в первую очередь, риск онкологических заболеваний», - говорится в документе.

Жильцы отмечают, что рентгеновский кабинет нельзя размещать в жилых домах и детских учреждениях, особенно с центральным водоснабжением, но допускается его размещение в пристройке жилого дома и на цокольном этаже здания.

«У центра имеется пристройка, однако там расположена регистратура, а аппарат ангиограф установлен на первом этаже центра. К сведению, недалеко от медицинского центра расположена частная школа,  излучение особенно опасно для жизни и здоровья детей», - опасаются бишкекчане и просят представителей власти проверить центр на соответствие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Директор клиники Турдали Заиров сообщил ИА «24.kg», что на строительство брали разрешение, в том числе есть и подписи согласных жильцов. «Как медик, заверяю: аппарат безопасный, помещение  защищено. Наши врачи работают каждый день, разве будут они подвергать себя опасности? Я сам и еще четыре врача живем в этом же доме. У нас у всех дети. Никакой опасности этот аппарат не несет», — сказал он.

«На прошлой неделе было собрание ТСЖ, такой вопрос жильцы вообще не поднимали. А Сапар Исаков, будучи руководителем аппарата президента, приходил к нам вместе с главой Госстроя, они смотрели на обустройство помещений для применения нашего опыта при ремонте в Национальном центре онкологии"», — добавил Турдали Заиров. 

Он отметил, что ангиограф стоит в пристройке, как и положено.

Обращение-к-президенту-БИКАРД0002.PDF

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