Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» количество грузовых машин увеличивается

На КПП «Ак-Тилек» скопилось 435 грузовых машин. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГПС КР.

По данным пограничной службы, накануне из этого количества пропустили лишь 73 машины. На КПП «Чон-Капка» также выросла очередь из фур. Их насчитывается 185. Границу прошли около 50.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Президент Алмазбек Атамбаев охарактеризовал этот шаг соседнего государства как блокаду и пообещал выделить еще один миллион сомов на питание водителей, простаивающих в километровых очередях.