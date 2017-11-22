11:09
+9
USD 69.70
EUR 81.81
RUB 1.17
Общество

Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» количество грузовых машин увеличивается

На КПП «Ак-Тилек» скопилось 435 грузовых машин. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГПС КР.

По данным пограничной службы, накануне из этого количества пропустили лишь 73 машины. На КПП «Чон-Капка» также выросла очередь из фур. Их насчитывается 185. Границу прошли около 50.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Президент Алмазбек Атамбаев охарактеризовал этот шаг соседнего государства как блокаду и пообещал выделить еще один миллион сомов на питание водителей, простаивающих в километровых очередях.
Ссылка:
просмотров: 462
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане появится передача о достопримечательностях Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев поручил ускорить строительство дороги Север — Юг
Кыргызстан рассказал странам ООН о блокаде со стороны Казахстана
Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» скопилось 400 фур
За семь лет в Кыргызстане построили почти 400 школ
Швейцарский банк включил Кыргызстан и Казахстан в число самых бедных стран мира
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Курултай в Таласе отменен. Организаторы передумали
На КПП «Чалдыбар» возможно скопление транспорта из-за реконструкции
Стали известны время и место инаугурации Сооронбая Жээнбекова
Популярные новости
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Бизнес
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!