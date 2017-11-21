12:20
+6
USD 69.73
EUR 82.29
RUB 1.18
Общество

Тологонов отказался обжаловать приговор районного суда в высшей инстанции

Бывший депутат Жогорку Кенеша Райкан Тологонов не стал обжаловать приговор Первомайского районного суда в вышестоящей инстанции. Об этом ИА «24.kg» сообщила его супруга Чолпон Кошоева.

По ее словам, Райкан Тологонов не верит, что городской суд изменит решение районной инстанции в его пользу.

«Для нас его здоровье важнее всего. Если мы подадим апелляцию в вышестоящую инстанцию, пока будет идти суд, Райкан Тологонов будет находиться в СИЗО-1. А там несоответствующие условия для его здоровья. Он сказал, что, ожидая очередной приговор, в СИЗО умрет», — говорит Чолпон Кошоева.

Напомним, 27 октября судья Марат Сыдыков приговорил Райкана Тологонова к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Судья сообщил, что при вынесении приговора учел возраст подсудимого и применил три амнистии. В результате срок наказания сокращен на пять лет и три месяца.

Приговор уже вступил в силу. По словам Чолпон Кошоевой, сегодня ГСИН примет решение о переводе Райкана Тологонова на место отбывания срока.

«Мы, конечно, надеемся, что его переведут в колонию № 47. Но, как нам сообщили, там находится Омурбек Текебаев. Якобы есть приказ никак не объединять атамекеновцев», — отметила супруга бывшего депутата парламента.
Ссылка:
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Адвокат заявил отвод прокурору
Суд Исаева. Свидетель рассказывает об особенностях работы прокуроров
В Верховном суде начался процесс по делу экс-депутата Омурбека Текебаева
Суд Шыкмаматова. Следователь ГКНБ угрожал подсудимому гражданину Германии
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
На суде родственник подсудимого угрожает журналисту
Суд оправдал обвиняемую в убийстве директора медучилища в Караколе
Суд Исаева. Судья не удовлетворил ходатайство о своем отводе
Снятие запрета на выезд из страны для журналистов и экс-депутата рассмотрит суд
Оппозиционера Бектура Асанова прооперировали в колонии
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Бизнес
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Готовим лыжи и&nbsp;борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018&nbsp;в Караколе! Готовим лыжи и борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018 в Караколе!
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!