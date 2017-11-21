Тологонов отказался обжаловать приговор районного суда в высшей инстанции

Бывший депутат Жогорку Кенеша Райкан Тологонов не стал обжаловать приговор Первомайского районного суда в вышестоящей инстанции. Об этом ИА «24.kg» сообщила его супруга Чолпон Кошоева.

По ее словам, Райкан Тологонов не верит, что городской суд изменит решение районной инстанции в его пользу.

«Для нас его здоровье важнее всего. Если мы подадим апелляцию в вышестоящую инстанцию, пока будет идти суд, Райкан Тологонов будет находиться в СИЗО-1. А там несоответствующие условия для его здоровья. Он сказал, что, ожидая очередной приговор, в СИЗО умрет», — говорит Чолпон Кошоева.

Напомним, 27 октября судья Марат Сыдыков приговорил Райкана Тологонова к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Судья сообщил, что при вынесении приговора учел возраст подсудимого и применил три амнистии. В результате срок наказания сокращен на пять лет и три месяца.

Приговор уже вступил в силу. По словам Чолпон Кошоевой, сегодня ГСИН примет решение о переводе Райкана Тологонова на место отбывания срока.

«Мы, конечно, надеемся, что его переведут в колонию № 47. Но, как нам сообщили, там находится Омурбек Текебаев. Якобы есть приказ никак не объединять атамекеновцев», — отметила супруга бывшего депутата парламента.