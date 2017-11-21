Кыргызстан рассказал странам ООН о блокаде со стороны Казахстана

Постоянное представительство Кыргызстана при ООН в Ньо-Йорке информировало государства — членов ООН о сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанской границе. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, 17 ноября в рамках работы Второго комитета Генеральной ассамблеи ООН в штаб-квартире организации рассматривался пакет резолюций, касающихся экономических, экологических и финансовых вопросов.

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При рассмотрении резолюции «Односторонние экономические меры как средство политического и экономического принуждения развивающихся стран» постоянный представитель КР Миргуль Молдоисаева выступила с заявлением, в котором отметила, что со стороны Казахстана с 10 октября вводятся искусственные препятствия для свободного передвижения людей, транспорта и товаров.

Страны — члены ООН проинформированы о сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанской границе, о применении экономической и транспортной блокады с целью нанесения экономического ущерба Кыргызской Республике и подрыва инвестиционной и туристической привлекательности страны.

«Поддерживая главную идею резолюции, что ни одно государство не может применять односторонние экономические, политические меры или меры любого другого характера с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав, делегация Кыргызстана выразила надежду, что принимаемый документ послужит важным импульсом для прекращения создания препятствий, которые не только подрывают дух братства и сотрудничества между народами, но и наносят ущерб для устойчивого развития стран», — отметили в МИД КР.

Кыргызстан проголосовал за принятие резолюции. Всего резолюцию поддержали 116 государств, против проголосовали два государства — США и Израиль, воздержалось 49 государств.